 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 303,45
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise de cybersécurité Check Point chute après le dévoilement d'un accord de conversion de 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre -

** Les actions de Check Point Software Technologies CHKP.O ont baissé de 3,4 % dans les échanges prolongés à 180,89 $ alors que l'entreprise cherche à lever des fonds

** Le fournisseur israélien de solutions de cybersécurité

annonce () une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 0 % d'un montant de 1,5 milliard de dollars

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net pour payer le coût de l'option d'achat plafonnée

la société a l'intention d'utiliser une partie du produit net pour payer le coût des opérations d'achat plafonné et racheter ses actions pour un montant maximum de 225 millions de dollars

** Elle prévoit d'utiliser le reste du produit à des fins générales, y compris des rachats d'actions supplémentaires, des fusions-acquisitions potentielles, le développement d'activités et de nouveaux produits

** CHKP a une capitalisation boursière d'environ 20 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** L'action CHKP a légèrement augmenté de 0,1 % mardi pour clôturer à 187,25 $, en hausse de 0,3 % depuis le début de l'année

** 15 des 38 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 23 la considèrent comme un "maintien"; la prévision médiane est de 225 $ - LSEG

Valeurs associées

CHECK POINT SOFTWARE
187,2500 USD NASDAQ +0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/12/2025 à 22:58:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wall Street termine en léger rebond
    Wall Street termine en léger rebond
    information fournie par Reuters 02.12.2025 23:58 

    La Bourse de New York a terminé en léger rebond mardi, dans un volume d'échanges modéré et un climat toujours prudent avant la publication vendredi de l'indice PCE des prix, mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit ... Lire la suite

  • Une cliente choisit des pop-corns, devant un étalage de chips "Pringles", dans un supermarché d'Hawthorne, en Californie, le 2 décembre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )
    San Francisco lance une procédure inédite contre les géants des aliments ultratransformés
    information fournie par AFP 02.12.2025 23:52 

    Mars, Coca-Cola, Nestlé ... San Francisco a lancé mardi une procédure judiciaire inédite contre une dizaine de géants des aliments ultratransformés, en les accusant d'avoir créé une "crise de santé publique" qui grève les finances de la ville américaine. La métropole ... Lire la suite

  • Juan Orlando Hernandez juste avant son extradition aux Etats-Unis, à Tegucigalpa le 21 avril 2022 ( AFP / STRINGER )
    L'ex-président du Honduras Hernandez, narcotrafiquant gracié par Trump
    information fournie par AFP 02.12.2025 23:50 

    Gracié par Trump qui dit pourtant vouloir mener une lutte sans merci contre le narcotrafic, l'ex-président du Honduras Juan Orlando Hernandez a été libéré mardi, moins de deux ans après sa condamnation à 45 ans de prison pour avoir importé des centaines de tonnes ... Lire la suite

  • Des policiers américains sécurisent une zone après une attaque contre des militaires de la Garde nationale, le 26 novembre 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Le suspect de l'attentat contre deux militaires à Washington plaide non coupable
    information fournie par AFP 02.12.2025 23:40 

    L'auteur présumé de l'attentat à Washington contre deux militaires de la Garde nationale, dont une a péri, a plaidé mardi non coupable des chefs d'accusation, dont celui d'assassinat, depuis son lit d'hôpital. Rahmanullah Lakanwal, un Afghan de 29 ans, blessé lors ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank