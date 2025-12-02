L'entreprise de cybersécurité Check Point chute après le dévoilement d'un accord de conversion de 1,5 milliard de dollars

2 décembre -

** Les actions de Check Point Software Technologies CHKP.O ont baissé de 3,4 % dans les échanges prolongés à 180,89 $ alors que l'entreprise cherche à lever des fonds

** Le fournisseur israélien de solutions de cybersécurité

annonce () une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 0 % d'un montant de 1,5 milliard de dollars

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net pour payer le coût de l'option d'achat plafonnée

la société a l'intention d'utiliser une partie du produit net pour payer le coût des opérations d'achat plafonné et racheter ses actions pour un montant maximum de 225 millions de dollars

** Elle prévoit d'utiliser le reste du produit à des fins générales, y compris des rachats d'actions supplémentaires, des fusions-acquisitions potentielles, le développement d'activités et de nouveaux produits

** CHKP a une capitalisation boursière d'environ 20 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** L'action CHKP a légèrement augmenté de 0,1 % mardi pour clôturer à 187,25 $, en hausse de 0,3 % depuis le début de l'année

** 15 des 38 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 23 la considèrent comme un "maintien"; la prévision médiane est de 225 $ - LSEG