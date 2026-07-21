L'entreprise de construction Tutor Perini profite de son intégration dans l'indice S&P SmallCap

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21 juillet - ** Les actions de l' TPC.N , filiale de l'entreprise de travaux publics Tutor Perini, ont progressé de 6,7 % avant l'ouverture mardi, à 85,93 dollars, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY

** TPC remplacera Krystal Biotech KRYS.O dans l'indice SPCY à compter du vendredi 24 juillet, a annoncé lundi soir S&P Dow Jones Indices

.IDX ** KRYS va intégrer l'indice S&P MidCap 400, où elle remplacera le constructeur immobilier Taylor Morrison TMHC.N , qui est en cours d'acquisition par Berkshire Hathaway

BRKa.N

** L'action KRYS progresse de 0,2 % à 340,06 dollars avant l'ouverture

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 6 millions d’actions TPC, ce qui correspond à environ 11 jours de demande d’achat

** TPC, dont le siège se trouve à Sylmar, en Californie, compte environ 52,6 millions d’actions en circulation pour une capitalisation boursière de 4,2 milliards de dollars

** À la clôture de lundi, l'action TPC affichait une hausse de 20 % depuis le début de l'année

** Les cinq sociétés de courtage qui couvrent le titre sont toutes optimistes et leur objectif de cours médian s'établit à 118 dollars, selon les données de LSEG