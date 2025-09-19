L'entreprise de commerce électronique Pattern évaluée à 2,4 milliards de dollars : les actions chutent lors de leurs débuts sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires d'analystes aux paragraphes 10 et 11, des éléments de contexte aux paragraphes 3, 6 et 7, ainsi que des graphiques) par Rishab Shaju et Prakhar Srivastava

L'accélérateur de commerce électronique Pattern Group

PTRN.O a atteint vendredi une valorisation de 2,38 milliards de dollars, alors que ses actions ont chuté de 3,6 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq, allant à l'encontre de la tendance récente des bonnes performances d'introduction en bourse au cours de la première journée.

L'action de la société basée à Lehi, dans l'Utah, s'est ouverte à 13,50 dollars, alors que le prix de l'offre était de 14 dollars.

Pattern et certains de ses actionnaires existants ont levé 300 millions de dollars en vendant 21,4 millions d'actions, alors que la fourchette de prix annoncée sur était de 13 à 15 dollars l'unité.

Les débuts ont eu lieu dans le contexte d'une fenêtre d'introduction en bourse très active, où la fintech suédoise Klarna KLAR.N et la banque blockchain Figure Technology FIGR.O ont récemment fait les gros titres avec des gains importants dès le premier jour.

Une vague d'introductions en bourse réussies aux États-Unis a contribué à restaurer la confiance des investisseurs, apaisant les inquiétudes liées aux politiques tarifaires du président Donald Trump qui ont ébranlé les marchés au début de l'année.

Cependant, les investisseurs restent prudents quant à l'endroit où déployer des capitaux, car l'inflation persistante et le refroidissement du marché du travail alimentent les inquiétudes quant à la santé de l'économie.

"La réaction aux récentes transactions montre que les investisseurs sont toujours sélectifs, récompensant les transactions avec des fondamentaux et des profils de risque convaincants, tandis que d'autres font face à un accueil plus difficile," a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

Pattern Group, initialement fondé en 2013 sous le nom de iServe par David Wright et Melanie Alder, agit comme un "accélérateur de commerce électronique", combinant des outils pilotés par l'IA avec l'achat de stocks pour aider les marques à se développer sur les marchés mondiaux.

La société achète des stocks aux marques et les vend aux clients sur des plateformes telles qu'Amazon AMZN.O , Target

TGT.N , Walmart WMT.N et eBay EBAY.O .

"La forte dépendance de Pattern à l'égard d'Amazon en termes de revenus la rend vulnérable aux changements dans les structures de frais de cette plateforme ou dans les règles du marché," a déclaré Lukas Muehlbauer.

"L'environnement commercial au sens large reste également imprévisible, avec des mesures telles que la suppression de l'exemption d'importation de minimis qui augmente les coûts et crée une complexité supplémentaire pour les vendeurs transfrontaliers," a-t-il ajouté.