L'entreprise de commerce électronique Pattern évaluée à 2,38 milliards de dollars : les actions chutent lors de leurs débuts sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Pattern Group
PTRN.O ont chuté de près de 3,6 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, valorisant la société de commerce électronique à 2,38 milliards de dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer