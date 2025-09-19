L'entreprise de commerce électronique Pattern évaluée à 2,38 milliards de dollars : les actions chutent lors de leurs débuts sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Pattern Group

PTRN.O ont chuté de près de 3,6 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, valorisant la société de commerce électronique à 2,38 milliards de dollars.