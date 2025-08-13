L'entreprise de centres de données TSS glisse après avoir lancé une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de la société de services de centres de données TSS' TSSI.O chutent de 9,1 % à 16,91 $ avant le marché

** TSSI a lancé mardi en fin de journée une offre publique d'actions sur le site , dont le montant n'a pas été divulgué

** Lucid Capital Markets est l'unique teneur de livre de l'offre

** L'action a clôturé en baisse de 1,2 % à 18,60 $ mardi

** Le produit sera utilisé à des fins générales, y compris le remboursement de la dette et les dépenses en capital

** TSSI compte 23,7 millions d'actions en circulation au 30 juin, selon le prospectus de l'offre

** À la dernière clôture, les actions de TSSI ont augmenté de 56,8 % depuis le début de l'année