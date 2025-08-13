L'entreprise de centres de données TSS chute après une offre d'actions de 51 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 août - ** Les actions de la société de services de centres de données TSS' TSSI.O chutent de 3,8 % à 17,89 $ ** TSSI annonce le prix d'une offre d'actions de 51 millions de dollars

** La société a vendu 3 millions d'actions à 17 $ chacune, soit une décote de 8,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Lucid Capital Markets est l'unique gestionnaire de l'offre

** L'action a clôturé en baisse de 1,2 % à 18,60 dollars mardi

** Le produit sera utilisé à des fins générales, y compris le remboursement de la dette et les dépenses en capital ** TSSI a 23,7 millions d'actions en circulation au 30 juin, selon le prospectus de l'offre

** À la dernière clôture, les actions de TSSI ont augmenté de 56,8 % depuis le début de l'année