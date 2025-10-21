L'entreprise de biotechnologie Galapagos met fin à ses activités dans le domaine de la thérapie cellulaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de biotechnologie Galapagos GLPG.AS a annoncé mardi qu'elle mettrait fin à ses activités de thérapie cellulaire après l'échec des tentatives de vente, ce qui affecterait 365 emplois en Europe, en Chine et aux États-Unis.

La société cotée à Amsterdam a déclaré avoir reçu plusieurs offres non contraignantes depuis qu'elle a commencé à étudier les options pour son activité de thérapie cellulaire en mai, mais a conclu qu'aucune de ces offres n'était viable.

Galapagos a déclaré qu'il était désormais plus logique de mettre fin progressivement à l'activité de thérapie cellulaire et d'utiliser le capital pour construire un pipeline de nouvelles thérapies.

Les actions de la société ont baissé de 14 % dans les premiers échanges après l'annonce.