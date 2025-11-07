L'entreprise d'équipement technologique Novanta chute après l'évaluation de son offre d'unités d'actions de 550 millions de dollars

7 novembre -

** Les actions de Novanta Inc NOVT.O , fournisseur de technologies de précision pour les applications médicales et industrielles avancées, ont baissé de 4,3 % à 102,65 $, leur , après une augmentation de capital

** NOVT, société basée à Bedford, Massachusetts, a annoncé vendredi la fixation du prix de son () offre de

550 millions de dollars d'unités d'actions tangibles convertibles obligatoires sur 3 ans à 6,5 %.

** Le prix d'appréciation initial de 134,08 $ est supérieur de 25 % au prix de clôture de 107,26 $

** Les actions de NOVT ont chuté de 19 % jeudi, soit la plus forte baisse quotidienne en 16 ans, après avoir dévoilé l'offre () mercredi soir

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'offre pour rembourser environ 317 millions de dollars de dettes dans le cadre de son revolver, et pour le fonds de roulement et les acquisitions potentielles, entre autres utilisations

** JP Morgan et BofA sont les teneurs de livre conjoints

** Les actions de NOVT ont perdu un tiers de leur valeur depuis le début de l'année