L'entreprise d'emballage Silgan et American Industrial vont racheter Trivium Packaging dans le cadre d'une opération de 3,4 milliards de dollars

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(Ajout de détails sur l'opération tout au long de l'article, mise à jour des cours boursiers)

Le fabricantaméricain d'emballagespour biens de consommation Silgan Holdings SLGN.N et la société de capital-investissement American Industrial Partners vont acquérir Trivium Packaging dans le cadre d'une opération qui valoriserait la société européenne à 3,4 milliards de dollars, dette comprise, ont annoncé lundi les entreprises.

La hausse des coûts des matières premières, due à l’inflation croissante et aux tensions géopolitiques, pèse sur les marges des fabricants d’emballages.

Trivium fabrique des matériaux d'emballage recyclables et appartient actuellement au Fonds de pension des enseignants de l'Ontario et à Ardagh Group SA.

L'action Silgan a progressé de 1 % en pré-ouverture.

Cette opération permettra de regrouper l'activité d'emballage métallique de Silgan avec celle de Trivium, créant ainsi une entreprise mondiale d'emballage métallique évaluée à 7,3 milliards de dollars,selon Silgan.

American Industrial Partners investirait environ 1 milliard de dollars dans le rachat de Trivium par Silgan et détiendrait environ 40 % de la société issue de la fusion.

Silgan a indiqué que son partenariat avec American Industrial Partners pour son activité combinée d’emballages métalliques générera environ 2,3 milliards de dollars de recettes en espèces pour la société, tout en lui permettant de conserver une participation de 60 % dans l’entreprise commune.

La société, qui a également réaffirmé ses prévisions de bénéfice net ajusté par action pour l'ensemble de l'exercice, a indiqué que la transaction devrait être finalisée mi-2027.