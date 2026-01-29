L'entreprise d'emballage International Paper se scinde en deux pour mieux se concentrer sur l'Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 et 4-7, des résultats au paragraphe 9)

International Paper IP.N a annoncé jeudi qu'il se scinderait en deux sociétés cotées en bourse en se séparant de son activité européenne d'emballage, dans le but de rationaliser ses opérations et de stimuler la productivité en Amérique du Nord.

Le producteur de papier et d'emballages a déclaré que cette opération permettrait d'augmenter les bénéfices et de renforcer les flux de trésorerie. Les actions de la société, dont la capitalisation boursière s'élève à 21,91 milliards de dollars, ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges avant bourse.

International Paper, qui représente environ un tiers du marché nord-américain de l'emballage en carton ondulé, a conclu l'année dernière un rachat de 7,2 milliards de dollars de son rival londonien DS Smith et s'est depuis lors débarrassé d'actifs en Europe liés à l'opération.

La scission laisserait à International Paper son activité en Amérique du Nord, qui comprend les opérations existantes de la société et les actifs acquis auprès de DS Smith.

La nouvelle société d'emballage pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique sera constituée des activités combinées de DS Smith et d'International Paper dans la région.

International Paper a déclaré qu'elle prévoyait de conserver une participation significative dans la nouvelle société, qui devrait être scindée dans les 12 à 15 mois à venir.

Andy Silvernail restera président-directeur général d'International Paper, axée sur l'Amérique du Nord, tandis que Tim Nicholls, président de DS Smith, dirigera la nouvelle société cotée en bourse.

Cette scission intervient à un moment où la demande de boîtes dans des régions clés telles que l'Amérique du Nord et l'Europe s'est ralentie, en raison de la prudence des consommateurs, de la faiblesse du marché du logement et des incertitudes liées aux droits de douane et autres politiques commerciales.

International Paper a également enregistré une perte ajustée de 8 cents par action au cours du quatrième trimestre clos le 31 décembre, contre un bénéfice de 38 cents un an plus tôt, en raison de charges de dépréciation liées à la restructuration de ses activités.