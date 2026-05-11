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L'entreprise chinoise de télécommunications sans fil Quectel poursuit les États-Unis en justice pour sa désignation militaire
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 21:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant chinois d'appareils sans fil Quectel Wireless Solutions 603236.SS a intenté lundi un procès contre le Pentagone pour avoir été inscrit sur une liste américaine d'entreprises soupçonnées d'aider l'armée chinoise.

En janvier, le Pentagone a ajouté Quectel à une liste d'entreprises qui, selon lui, collaborent avec l'armée chinoise. Quectel a toutefois fermement nié ces allégations et a déclaré que cela lui causait un préjudice économique grave.

L'entreprise affirme fabriquer des équipements purement civils, tels que des modules cellulaires et des antennes utilisés dans les systèmes d'infodivertissement embarqués et d'autres appareils électroniques “intelligents” connectés.

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