L'entreprise canadienne d'informatique quantique Xanadu s'introduit sur le Nasdaq par le biais d'une opération SPAC de 3,6 milliards de dollars

Xanadu Quantum Technologies va s'introduire sur le Nasdaq par le biais d'une fusion avec Crane Harbor Acquisition Corp CHAC.O dans le cadre d'une transaction de 3,6 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés lundi.

L'entreprise canadienne d'informatique quantique espère obtenir près de 500 millions de dollars par le biais de l'opération SPAC, dont un investissement privé de 275 millions de dollars en actions publiques.

Les ordinateurs quantiques sont largement considérés comme pouvant résoudre des problèmes dépassant les capacités des ordinateurs classiques.

Cette année, la technologie est passée des promesses théoriques et des défis fondamentaux à des feuilles de route commerciales pratiques, avec une attention accrue de la part des géants de la technologie comme IBM IBM.N , Microsoft

MSFT.O , et Google GOOGL.O , qui a annoncé un algorithme révolutionnaire le mois dernier.

Le mois dernier, le géant bancaire américain JPMorgan Chase

JPM.N a également présenté l'informatique quantique dans le cadre d'une initiative plus vaste 1,5 trillion de dollars .

Les Qubits - les éléments constitutifs de l'informatique quantique - peuvent calculer en quelques minutes les réactions de trillions d'atomes ou de cellules au fil du temps, ce qui les rend inestimables pour les percées dans les domaines de la médecine et de la science des matériaux. On estime qu'il faut des milliers d'années aux superordinateurs classiques pour effectuer des tâches similaires.

Cependant, ils sont sujets à des erreurs qui peuvent rapidement dépasser le travail de calcul utile d'une puce quantique, ce qui a suscité des débats dans les hautes sphères de l'industrie technologique sur leur faisabilité.

Ces dernières années, plusieurs entreprises d'informatique quantique ont cherché à s'introduire en bourse par le biais de fusions SPAC, contournant ainsi la longue procédure d'introduction en bourse pour coter leurs actions.

En septembre, la startup d'informatique quantique Infleqtion a accepté d'entrer en bourse par le biais d'un accord SPAC de 1,8 milliard de dollars avec une société de chèque en blanc dirigée par Michael Klein, un vétéran des transactions à Wall Street.

Les SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds par le biais d'introductions en bourse afin de fusionner avec une société privée et de l'introduire en bourse.

Morgan Stanley a été le conseiller financier de Xanadu, tandis que JonesTrading a été le conseiller en marchés de capitaux de Crane Harbor.