L'entreprise britannique Tritax Big Box rachète les actifs logistiques de Blackstone pour 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters 13/10/2025 à 09:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds d'investissement immobilier britannique Tritax Big Box BBOXT.L a accepté lundi d'acheter des actifs logistiques au groupe américain de capital-investissement Blackstone BX.N pour 1,04 milliard de livres (1,39 milliard de dollars).

Valeurs associées

BLACKSTONE
163,970 USD NYSE +3,68%
TRITAX BIG BOX
145,550 GBX LSE -1,19%
