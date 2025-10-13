L'entreprise britannique Tritax Big Box rachète les actifs logistiques de Blackstone pour 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fonds d'investissement immobilier britannique Tritax Big Box BBOXT.L a accepté lundi d'acheter des actifs logistiques au groupe américain de capital-investissement Blackstone BX.N pour 1,04 milliard de livres (1,39 milliard de dollars).
