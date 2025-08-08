 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise britannique Spectris met fin à l'offre d'Advent en faveur de KKR
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 19:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant britannique d'instruments scientifiques Spectris SXS.L a déclaré vendredi qu'il avait décidé de ne pas donner suite à la proposition de rachat de la société américaine de capital-investissement Advent, quelques jours après avoir soutenu l'offre de 6,4 milliards de dollars de son rival KKR KKR.N .

Valeurs associées

KKR & CO
143,083 USD NYSE +0,63%
SPECTRIS
4 168,000 GBX LSE +0,19%
