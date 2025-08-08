L'entreprise britannique Spectris met fin à l'offre d'Advent en faveur de KKR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant britannique d'instruments scientifiques Spectris SXS.L a déclaré vendredi qu'il avait décidé de ne pas donner suite à la proposition de rachat de la société américaine de capital-investissement Advent, quelques jours après avoir soutenu l'offre de 6,4 milliards de dollars de son rival KKR KKR.N .