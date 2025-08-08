L'entreprise britannique Spectris abandonne l'offre d'Advent en faveur de KKR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-6)

Le fabricant britannique d'instruments scientifiques Spectris SXS.L a déclaré vendredi qu'il avait décidé de ne pas donner suite à la proposition de rachat de la société américaine de capital-investissement Advent, quelques jours après avoir soutenu l'offre de 6,4 milliards de dollars de son rival KKR KKR.N .

En juin, une guerre d'enchères pour Spectris a commencé avec une offre initiale d'Advent. Après l'entrée en lice de KKR avec sa propre offre, le conseil d'administration de la société britannique a changé à plusieurs reprises sa recommandation entre les deux sociétés de capital-investissement.

Les valorisations modérées et la stabilité relative de la Grande-Bretagne ont attiré les acheteurs étrangers, et la multiplication des offres au cours des derniers mois a mis en évidence l'appétit pour les actifs britanniques.

Le 5 août, la société londonienne a accepté une offre de 41,75 livres par action de la société américaine de capital-investissement KKR, ce qui en fait la plus grande cible de rachat de l'année en Grande-Bretagne, quatre jours seulement après avoir soutenu l'offre antérieure d'Advent de 40,72 livres par action.

Spectris a déclaré qu'Advent avait confirmé qu'elle ne souhaitait plus donner suite à l'offre finale.

Les assemblées d'actionnaires relatives à l'offre majorée de KKR auront lieu, comme prévu, le 27 août, a ajouté Spectris.