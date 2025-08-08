 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 761,00
+0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise britannique Spectris abandonne l'offre d'Advent en faveur de KKR
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 19:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-6)

Le fabricant britannique d'instruments scientifiques Spectris SXS.L a déclaré vendredi qu'il avait décidé de ne pas donner suite à la proposition de rachat de la société américaine de capital-investissement Advent, quelques jours après avoir soutenu l'offre de 6,4 milliards de dollars de son rival KKR KKR.N .

En juin, une guerre d'enchères pour Spectris a commencé avec une offre initiale d'Advent. Après l'entrée en lice de KKR avec sa propre offre, le conseil d'administration de la société britannique a changé à plusieurs reprises sa recommandation entre les deux sociétés de capital-investissement.

Les valorisations modérées et la stabilité relative de la Grande-Bretagne ont attiré les acheteurs étrangers, et la multiplication des offres au cours des derniers mois a mis en évidence l'appétit pour les actifs britanniques.

Le 5 août, la société londonienne a accepté une offre de 41,75 livres par action de la société américaine de capital-investissement KKR, ce qui en fait la plus grande cible de rachat de l'année en Grande-Bretagne, quatre jours seulement après avoir soutenu l'offre antérieure d'Advent de 40,72 livres par action.

Spectris a déclaré qu'Advent avait confirmé qu'elle ne souhaitait plus donner suite à l'offre finale.

Les assemblées d'actionnaires relatives à l'offre majorée de KKR auront lieu, comme prévu, le 27 août, a ajouté Spectris.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KKR & CO
143,088 USD NYSE +0,64%
SPECTRIS
4 168,000 GBX LSE +0,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank