L'entreprise britannique Rosebank Industries rachète des entreprises américaines pour un montant de 3,05 milliards de dollars

L'investisseur britannique Rosebank Industries ROSE.L a déclaré mardi qu'ilachèterait deux entreprises industrielles basées aux États-Unis, MW Components et CPM, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,05 milliards de dollars.

* Cette opération constitue la prochaine étape importante de la stratégie "acheter, améliorer, vendre" de Rosebank , qui consiste à redresser une entreprise acquise avant de la revendre à un prix plus élevé.

* Il s'agit de la plus grosse opération de Rosebank depuis l'acquisition, en 2025 , du producteur américain de faisceaux de câbles Electrical Components International pour environ 1,9 milliard de dollars.

* L'opération devrait être financée par une levée de fonds de 1,9 milliard de livres (2,53 milliards de dollars) et par une nouvelle dette

* En février, Rosebank a déclaré être en pourparlers avancés avec le fournisseur d'équipement de traitement CPM et le fabricant de composants de précision MW Components, qui appartiennent à des fonds gérés par American Securities

* La société britannique, qui s'est introduite sur l'Alternative Investment Market en 2024, prévoit de passer sur le marché principal de la Bourse de Londres au deuxième trimestre

* Séparément, Rosebank a déclaré un bénéfice d'exploitation ajusté de 57 millions de dollars pour 2025. Elle a enregistré une perte d'exploitation ajustée de 2 millions de dollars pour les sept mois se terminant le 31 décembre 2024.

(1 $ = 0,7519 livre)