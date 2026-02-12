L'entreprise britannique Rentokil pénalisée après des bénéfices inférieurs aux attentes de son homologue américaine Rollins

** Les actions de la société britannique de lutte contre les nuisibles Rentokil Initial RTO.L en baisse de 3,6% à 455,1 p ** Son homologue américain Rollins ROL.N a manqué les estimations de Wall Street pour le quatrième trimestre.

** Rollins a déclaré que ses bénéfices du 4ème trimestre ont diminué car les consommateurs ont réduit les services de lutte contre les parasites dans un contexte d'incertitude macroéconomique, avec un temps plus frais aux Etats-Unis qui a encore freiné la demande

** Depuis le début de l'année, l'action RTO a augmenté de 2,4 %