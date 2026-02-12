 Aller au contenu principal
L'entreprise britannique Rentokil pénalisée après des bénéfices inférieurs aux attentes de son homologue américaine Rollins
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 09:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février -

** Les actions de la société britannique de lutte contre les nuisibles Rentokil Initial RTO.L en baisse de 3,6% à 455,1 p ** Son homologue américain Rollins ROL.N a manqué les estimations de Wall Street pour le quatrième trimestre.

** Rollins a déclaré que ses bénéfices du 4ème trimestre ont diminué car les consommateurs ont réduit les services de lutte contre les parasites dans un contexte d'incertitude macroéconomique, avec un temps plus frais aux Etats-Unis qui a encore freiné la demande

** Depuis le début de l'année, l'action RTO a augmenté de 2,4 %

