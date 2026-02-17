Pakistan: au moins 14 morts dans des attentats et tirs

Des habitants rassemblés sur le lieu d'une explosion à Bannu, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, le 16 février 2026 au Pakistan ( AFP / Karim ULLAH )

Deux attentats à la bombe et des échanges de tirs entre policiers et insurgés dans le nord-ouest du Pakistan ont tué au moins 14 personnes, dont 11 agents des forces de l'ordre et trois civils, hormis trois combattants, a annoncé lundi soir un responsable de la sécurité.

Ces trois actions distinctes dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, qui ont fait au moins 25 blessés, surviennent au moment où le Pakistan lutte contre l'intensification d'insurrections à la frontière avec l'Afghanistan.

Une personne à bord d'un véhicule chargé d'explosifs a percuté le mur d'un collège religieux dans le district de Bajaur, a relaté le responsable de la sécurité à l'AFP, sous couvert d'anonymat.

"Huit policiers et membres du Corps frontalier présents à l'intérieur du séminaire ont été tués en martyrs et dix autres blessés", a-t-il déclaré. "L'explosion a également provoqué l'effondrement des toits de plusieurs maisons voisines, tuant un enfant".

Selon lui, le nombre de morts peut encore augmenter.

Dans une attaque distincte au sein de la ville de Bannu, une bombe placée dans un rickshaw a explosé près d'un poste de police, tuant deux civils et en blessant 17 autres, a déclaré le responsable.

Dans le district de Shangla, trois policiers et trois combattants ont par ailleurs été tués lors d'une opération de recherche.

La police du Khyber Pakhtunkhwa a indiqué lundi dans un communiqué que les trois combattants morts dans les échanges de tirs avaient été impliqués dans des "attaques visant des ressortissants chinois".

Pékin a investi des milliards de dollars au Pakistan ces dernières années, mais les projets ainsi financés suscitent la colère et les Chinois sont régulièrement la cible d'attaques.

En mars 2025, cinq ressortissants chinois travaillant sur le chantier d'un barrage ont été tués avec leur chauffeur lorsque leur véhicule a été attaqué par un attentat-suicide à la bombe.

Pékin est l'allié régional le plus proche d'Islamabad, et lui apporte régulièrement une aide financière.

Selon le communiqué de la police, "en raison de la proximité de la région avec la route de la soie, (les combattants) représentaient une menace permanente pour le corridor routier stratégique et les projets de développement chinois".

"A la lumière de ces événements, le département antiterroriste (CTD) et la police du district ont lancé aujourd'hui une opération conjointe", poursuit la police.