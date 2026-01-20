 Aller au contenu principal
L'entreprise britannique QinetiQ chute à la suite d'une mise à jour commerciale peu encourageante pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 09:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions du groupe britannique de défense et de sécurité QinetiQ QQ.L en baisse de 1% à 516,5p ** QQ aligne ses activités américaines sur les récents objectifs du président Donald Trump en matière de défense ** La société maintient inchangées ses prévisions pour l'année 2026

** L'environnement commercial à court terme sur les principaux marchés reste difficile

** Dans la mise à jour commerciale du troisième trimestre, le total des commandes enregistrées s'élevait à 3 milliards de livres (4,04 milliards de dollars), y compris la récente extension du contrat LTPA

** En 2025, l'action a gagné ~6,3%

(1 $ = 0,7418 livre)

