L'entreprise britannique QinetiQ chute à la suite d'une mise à jour commerciale peu encourageante pour le troisième trimestre

20 janvier - ** Les actions du groupe britannique de défense et de sécurité QinetiQ QQ.L en baisse de 1% à 516,5p ** QQ aligne ses activités américaines sur les récents objectifs du président Donald Trump en matière de défense ** La société maintient inchangées ses prévisions pour l'année 2026
** L'environnement commercial à court terme sur les principaux marchés reste difficile
** Dans la mise à jour commerciale du troisième trimestre, le total des commandes enregistrées s'élevait à 3 milliards de livres (4,04 milliards de dollars), y compris la récente extension du contrat LTPA
** En 2025, l'action a gagné ~6,3%
(1 $ = 0,7418 livre)
