L'entreprise britannique Ocado va supprimer 1 000 emplois pour améliorer ses flux de trésorerie

*

Les suppressions d'emplois font partie d'un plan visant à économiser 150 millions de livres sterling

*

Ocado vise un flux de trésorerie positif au second semestre 2026

*

Actions en baisse de 10

Ocado OCDO.L va supprimer environ 1 000 emplois dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts visant à aider le groupe britannique de technologie et d'épicerie en ligne à devenir positif en termes de flux de trésorerie cette année.

La société cotée à Londres, qui fournit des technologies automatisées pour les centres de distribution et gère une coentreprise d'épicerie en ligne au Royaume-Uni avec Marks & Spencer MKS.L , a déclaré que les suppressions d'emplois font partie d'un plan visant à réduire les coûts de technologie et de soutien de 150 millions de livres (203 millions de dollars) au cours de son exercice fiscal 2025/26.

"Il s'agit d'environ 1.000 personnes, soit moins de 5% de notre effectif mondial, environ deux tiers de ces emplois se trouvent au Royaume-Uni, et environ la moitié des emplois appartiennent à notre équipe de recherche et développement", a déclaré Tim Steiner, directeur général, à Reuters jeudi.

Les actions d'Ocado ont chuté de 10 % dans les premiers échanges.

L'action a chuté de 36% au cours de l'année dernière après que les partenaires nord-américains d'Ocado - Kroger

KR.N aux États-Unis et Sobeys au Canada - ont déclaré qu'ils fermeraient des centres de traitement robotisés (CFSs), en raison d'une demande plus faible que prévu.

Ces mesures ont soulevé de nouvelles questions sur la viabilité du modèle commercial d'Ocado, en particulier pour les partenaires dont les clients sont dispersés au-delà des zones urbaines denses.

Ocado affirme que l'expiration des accords d'exclusivité sur la plupart de ses marchés étrangers, y compris les États-Unis, lui permet de rechercher de nouveaux partenaires. Toutefois, les analystes doutent que le groupe puisse conclure de nouveaux accords, compte tenu des difficultés rencontrées avec les partenaires existants et de l'évolution générale du secteur vers l'exécution des commandes en ligne à partir des magasins.

Le groupe a prévu de devenir positif en termes de flux de trésorerie au cours du second semestre de son exercice 2025/26, avec des sorties de trésorerie sous-jacentes pour l'ensemble de l'exercice, hors frais de fermeture, d'environ 200 millions de livres.

Il prévoit d'atteindre un flux de trésorerie positif sur l'ensemble de l'année en 2026/27.

Pour l'exercice clos le 30 novembre, Ocado a fait état d'une hausse de 59 % de son bénéfice sous-jacent, à 178 millions de livres, pour un chiffre d'affaires en hausse de 12,1 %, à 1,36 milliard de livres.

(1 $ = 0,7378 livre)