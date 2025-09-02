L'entreprise britannique JLR est victime d'un cyberincident qui perturbe la production et les ventes.

Les activités de vente au détail et de production de Jaguar Land Rover ont été "gravement perturbées" à la suite d'un incident de cybersécurité, a déclaré le constructeur britannique de voitures de luxe mardi, ajoutant qu'il s'efforçait de redémarrer ses activités de manière contrôlée.

La société, qui appartient à Tata Motors TAMO.NS , a déclaré qu'elle n'avait trouvé aucune preuve à ce stade que des données de clients avaient été volées après avoir arrêté ses systèmes pour en atténuer l'impact. Elle n'a pas fourni d'autres détails.

Tata Motors n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Cette perturbation vient s'ajouter aux déboires de JLR après qu'un rapport a indiqué en juillet qu'elle avait retardé le lancement de ses modèles électriques Range Rover et Jaguar pour procéder à des essais supplémentaires et attendre que la demande reprenne.

Le constructeur automobile est la dernière entreprise britannique à avoir été touchée par un incident de cybersécurité au cours des derniers mois, dans un contexte de recrudescence des cyberattaques et des ransomwares à l'échelle mondiale , alors que des acteurs de plus en plus sophistiqués perturbent les opérations et compromettent les données sensibles .

Le mois dernier, le distributeur britannique M&S MKS.L a repris les commandes de vêtements "click and collect" après une interruption de près de quatre mois à la suite d'un piratage informatique et d'un vol de données. En avril, des pirates ont également tenté de s'introduire dans les systèmes du groupe Co-op 42TE.L .