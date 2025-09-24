L'entreprise britannique International Personal Finance reçoit une offre bonifiée de 693 millions de dollars de la part de BasePoint

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société britannique International Personal Finance IPF.L a déclaré mercredi avoir reçu une proposition de rachat améliorée de 514,9 millions de livres (693,31 millions de dollars) de la part du groupe américain de financement spécialisé BasePoint Capital.

(1 $ = 0,7427 livre)