L'entreprise britannique Informa s'engage à poursuivre sa croissance au Moyen-Orient malgré la guerre en cours

* Informa déclare qu'environ 40 % du chiffre d'affaires de la région IMEA est déjà assuré

* Le bénéfice annuel pour 2025 fait un bond de 15 %

* Rachat d'actions porté à 250 millions de livres

Le groupe britannique Informa INF.L a déclaré qu'il restait déterminé à atteindre ses objectifs de croissance dans sa division Inde, Moyen-Orient et Afrique (IMEA) malgré les perturbations des voyages dues à la guerre en Iran, alors que le plus grand groupe d'expositions au monde affichait un bond de 15 % de son bénéfice annuel.

La société, qui réalise environ un quart de son chiffre d'affaires dans la région IMEA, a déclaré qu'environ 40 % du chiffre d'affaires de la région pour 2026 était déjà assuré, le reste de ses marques étant soit programmé pour organiser des événements, soit ayant des options confirmées pour des événements plus tard dans l'année. La région IMEA est un marché de croissance clé pour Informa, car les économies à croissance rapide utilisent de plus en plus les conférences et les expositions à grande échelle pour développer les industries et attirer les investissements étrangers, a déclaré la société.

Informa avait précédemment déclaré à Reuters qu'aucun événement n'était prévu en mars dans les pays du Moyen-Orient concernés en raison du ramadan, et que les préparatifs pour les événements du deuxième trimestre se poursuivaient, sous réserve d'un examen avec les autorités compétentes. Informa s'est développée au Moyen-Orient et a lancé inD, une coentreprise avec le Dubai World Trade Centre, en janvier, pour rassembler plus de 40 grandes marques d'événements interentreprises (B2B) afin de développer des expositions à grande échelle dans des secteurs à forte croissance aux Émirats arabes unis et dans l'ensemble de la région. Elle a augmenté son rachat d'actions à 250 millions de livres, contre un engagement précédent de 200 millions de livres, et a déclaré que le bénéfice d'exploitation ajusté avait augmenté à 1,14 milliard de livres (1,53 milliard de dollars) en 2025, par rapport aux 995 millions de livres affichés il y a un an.

(1 $ = 0,7472 livres)