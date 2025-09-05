 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise britannique Entain en tête du FTSE 100 après la revalorisation de Jefferies
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions de la société de paris britannique Entain ENT.L ont augmenté de 2,6 % à 858,5 pence

** L'action est en tête des gains de l'indice FTSE 100

.FTSE qui est en hausse de 0,3 %

** Jefferies augmente l'objectif de prix de 1 140 pence à 1 200 pence avec une note d'achat

** La société de courtage indique qu'Entain a accumulé des résultats réguliers au cours des derniers trimestres - nous pensons que l'attention des investisseurs va maintenant se recentrer sur les fusions et acquisitions

** La société ajoute que les derniers résultats intermédiaires ont confirmé les progrès d'une stratégie d'investissement technologique visant à créer des divisions commerciales indépendantes, y compris BetMGM qui est une coentreprise entre Entain et MGM Resorts MGM.N .

** 14 des 21 analystes qui couvrent le titre ont une note d'au moins "achat", et 7 ont une note de "maintien"; la prévision médiane est de 1 111 pence - données LSEG

** En tenant compte des gains de la séance, Entain a progressé de 24,8 % tandis que le FTSE 100 a gagné 14,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ENTAIN
9,748 EUR Tradegate +1,14%
ENTAIN
857,800 GBX LSE +2,56%
ENTAIN
11,2400 USD OTCBB -4,05%
FTSE 100
9 241,98 Pts FTSE Indices +0,27%
GVC HOLD
1 038,750 GBX LSE +0,56%
MGM RESORTS ITL
37,035 USD NYSE -2,85%
