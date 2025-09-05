L'entreprise britannique Entain en tête du FTSE 100 après la revalorisation de Jefferies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 septembre - ** Les actions de la société de paris britannique Entain ENT.L ont augmenté de 2,6 % à 858,5 pence
** L'action est en tête des gains de l'indice FTSE 100
.FTSE qui est en hausse de 0,3 %
** Jefferies augmente l'objectif de prix de 1 140 pence à 1 200 pence avec une note d'achat
** La société de courtage indique qu'Entain a accumulé des résultats réguliers au cours des derniers trimestres - nous pensons que l'attention des investisseurs va maintenant se recentrer sur les fusions et acquisitions
** La société ajoute que les derniers résultats intermédiaires ont confirmé les progrès d'une stratégie d'investissement technologique visant à créer des divisions commerciales indépendantes, y compris BetMGM qui est une coentreprise entre Entain et MGM Resorts MGM.N .
** 14 des 21 analystes qui couvrent le titre ont une note d'au moins "achat", et 7 ont une note de "maintien"; la prévision médiane est de 1 111 pence - données LSEG
** En tenant compte des gains de la séance, Entain a progressé de 24,8 % tandis que le FTSE 100 a gagné 14,1 % depuis le début de l'année
