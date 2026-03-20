L'entreprise britannique CAB Payments rejette l'offre de rachat de StoneX, d'un montant de 320 millions de dollars

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L'entreprise britannique de traitement des paiements transfrontaliers CAB Payments CABP.L a déclaré vendredi qu'elle rejetait la récente offre en espèces de la société de services financiers StoneX SNEX.O , estimant que la proposition sous-évaluait l'entreprise et ses perspectives d'avenir.

Au total, la société a reçu trois propositions de rachat jusqu'à présent, principalement de la part d'un consortium dirigé par Helios et de StoneX.

* La récente proposition de 95 pence par action de StoneX évalue CAB Payments à 238,6 millions de livres (319,8 millions de dollars).

* Avant l'offre de StoneX, CAB a rejeté deux propositions d'un consortium dirigé par Helios, la dernière étant de 1,15 dollar par action.

* Les actions de CAB Payments ont gagné 25 % depuis la première proposition du consortium dirigé par Helios, le 24 janvier.

* Les faibles valorisations de la société de paiement cotée à Londres ont attiré des prétendants, dont StoneX, qui s'est retiré des négociations d'acquisition en novembre 2024 sans faire d'offre.

(1 $ = 0,7460 livre)