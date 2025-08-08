 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise britannique Assura rejette l'offre de rachat de KKR en faveur d'une offre concurrente de PHP
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 17:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long avec les réponses d'Assura et de PHP)

L'investisseuse britannique Assura AGRP.L a déclaré vendredi qu'elle maintenait son soutien à l'offre de rachat de Primary Health Properties

PHP.L , bien que son rival KKR l'ait incitée à soutenir son offre concurrente .

Assura a déclaré qu'elle incitait ses actionnaires à voter en faveur de l'offre d'acquisition de PHP, d'un montant de 2,4 milliards de dollars, plutôt qu'en faveur de l'offre menée par KKR avec Stonepeak Partners.

KKR avait déclaré plus tôt dans la journée avoir rencontré le conseil d'administration d'Assura au cours des derniers jours pour faire pressionen faveur de sa propre offre de rachat en numéraire.

La société américaine de capital-investissement et PHP se sont affrontés pendant des mois avant quele conseil d'administration d'Assura ne soutienne l'offre plus élevée de PHP en juin.

KKR a déclaré qu'un certain nombre de facteurs avaient changé depuis, notamment la baisse du prix des actions des deux sociétés, ce qui a eu pour effet d'augmenter la prime de sa propre offre en numéraire.

Dans une déclaration séparée, PHP a salué la réaffirmation du soutien d'Assura à son offre.

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a également déclaré vendredi qu'elle envisageait d'enquêter sur l'opération entre PHP et Assura si elle se concrétisait.

