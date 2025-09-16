 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise brésilienne Cogna prévoit de lancer une offre publique d'achat pour retirer de la cote sa filiale Vasta, cotée au Nasdaq
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise brésilienne d'éducation Cogna Éducation COGN3.SA prévoit de lancer une offre publique d'achat pour retirer de la cote sa filiale Vasta

VSTA.O , selon un dépôt de titres effectué lundi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Vasta est enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et cotée sur le Nasdaq Global Select Market. La décision de Cogna de retirer Vasta de la cote pourrait avoir des conséquences pour les investisseurs et les perspectives financières de l'entreprise.

PAR LES CHIFFRES

L'offre publique d'achat vise toutes les actions ordinaires de classe A en circulation de Vasta, à l'exception de celles déjà détenues par Cogna, à un prix d'achat proposé de 5,00 $ par action. L'action a clôturé à 4,85 $ lundi.

CONTEXTE

Vasta est un fournisseur de solutions éducatives pour les écoles privées et est cotée au Nasdaq depuis son introduction en bourse en 2020.

Plus tôt lundi, le journal brésilien Valor Economico a rapporté les plans de retrait de la cote de Cogna, citant des sources.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES?

Cogna n'a pas précisé de date pour l'offre publique d'achat, mais a déclaré qu'elle aurait lieu à court terme, avec des dépôts auprès de la SEC et une conformité réglementaire ultérieure par Vasta attendue une fois l'offre commencée.

Le processus de retrait de la cote suivra les exigences réglementaires américaines.

