L'entreprise biopharmaceutique Cybin poursuit sa progression après une offre directe d'actions de 175 millions de dollars
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre -

** Les actions cotées en bourse de Cybin Inc CYBN.O sont en hausse de 11,4% à 7,26 dollars, et progressent pour la quatrième séance consécutive mardi, après l'annonce d'une augmentation de capital

** Les actions de CYBN ont bondi de 22,9 % à 8 $, un sommet de trois mois

** La société de neuropsychiatrie basée à Toronto

annonce () la vente d'environ 22,3 millions d'actions, ainsi que des bons de souscription préfinancés, à 6,51 $ dans le cadre d'une offre directe pour un produit brut d'environ 175 millions de dollars

** Le financement comprend des investisseurs nouveaux et existants, y compris Venrock Healthcare Capital Partners, OrbiMed, et l'investisseur de fonds spéculatifs Steven Cohen's Point72, entre autres, selon la déclaration

** Cybin a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser les obligations convertibles en circulation détenues par High Trail Special Situations LLC, pour faire progresser ses programmes CYB003, CYB004 et CYB005, ainsi qu'à d'autres fins

** CYB003, le médicament de Cybin contre les troubles dépressifs majeurs, a reçu l'étiquette de "thérapie révolutionnaire" de la FDA américaine et est en phase 3 d'étude

** Jefferies, TD Cowen et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file de l'opération de placement d'actions

** Cybin a environ 27,62 millions d'actions en circulation, selon les données du LSEG ** Avec ce mouvement sur la séance, les actions cotées aux Etats-Unis ont baissé d'environ 18% depuis le début de l'année

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
56,815 USD NYSE +0,45%
TORONTO-DOMINION
114,710 CAD TSX +0,39%
