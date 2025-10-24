 Aller au contenu principal
L'entreprise australienne Vitasora Health monte en flèche grâce à l'extension de l'accord avec Evolent Care Partners
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 05:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions de Vitasora Health VHL.AX montent jusqu'à 50 % pour atteindre A$0,039, leur niveau le plus élevé depuis le 27 juin

** Ceci constitue la plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 17 juillet 2020 ** Le fournisseur de services logiciels d'e-santé étend son partenariat avec Evolent Care Partners, détenu par Evolent Health EVH.N .

** Pour fournir des services de gestion des soins chroniques et de surveillance à distance des patients à travers les États-Unis.

** Environ 42,7 millions d'actions changent de mains, soit 25,8 fois la moyenne sur 30 jours

** L'action est en baisse de 60,2 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

Valeurs associées

EVOLENT HEALTH RG-A
7,500 USD NYSE -7,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

