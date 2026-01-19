L'entreprise australienne Syrah Resources gagne du temps pour l'approvisionnement en graphite de Tesla

La société australienne Syrah Resources SYR.AX a déclaré lundi avoir convenu avec Tesla

TSLA.O de prolonger pour la troisième fois un délai pour résoudre une violation présumée de leur accord de fourniture de graphite.

L'accord de 2021 pour la fourniture de 8 000 tonnes métriques de graphite par an sur quatre ans est essentiel pour les opérations de Syrah à Vidalia, en Louisiane, et pour la stratégie de l'entreprise visant à devenir le premier grand fournisseur non chinois de ce métal aux États-Unis.

Tesla, dont le siège est au Texas, a émis la première mise en demeure en juillet 2025, déclarant que Syrah n'avait pas livré d'échantillons conformes de matériaux d'anode active provenant de son usine de traitement de Vidalia et destinés à être utilisés dans les batteries de véhicules électriques.

Les entreprises ont maintenant convenu de repousser la date limite de guérison au 16 mars 2026, sous réserve de l'approbation du ministère américain de l'énergie.

Le délai initial du 16 septembre a été prolongé jusqu'au 15 novembre avant d'être repoussé au 16 janvier.

"Bien que Syrah n'accepte pas d'être en défaut dans le cadre de l'accord d'achat, les parties ont repoussé la date de réparation au 16 mars 2026 et collaborent étroitement pour remédier au défaut présumé", a déclaré la société minière australienne dans un communiqué.

L'usine de Vidalia est le seul producteur de matériaux d'anode à grande échelle et verticalement intégré en dehors de la Chine, offrant une alternative aux approvisionnements chinois qui dominent le marché.

Tesla, dirigé par la personne la plus riche du monde, Elon Musk, conserve également le droit de mettre fin à l'accord d'approvisionnement si le matériau d'anode active fourni par Syrah ne répond pas à ses spécifications techniques d'ici le 9 février.

Les actions du producteur de graphite ont chuté de 6,6% à 0,285 dollar australien dans les premiers échanges lundi, atteignant leur plus bas niveau depuis le 22 décembre, tandis que le sous-indice minier plus large .AXMM était en hausse de 0,6%.