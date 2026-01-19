 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise australienne Syrah Resources chute à la suite d'une troisième prolongation de l'accord Tesla sur le graphite
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 01:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 janvier - ** Les actions de Syrah Resources SYR.AX chutent de 6,6% à 0,285 dollar australien, atteignant leur plus bas niveau depuis le 22 décembre

** L'action enregistre sa plus forte perte intrajournalière en pourcentage depuis le 8 janvier

** Le mineur s'est mis d'accord avec Tesla TSLA.O pour prolonger pour la troisième fois une date limite pour résoudre une violation présumée de leur accord d'approvisionnement en graphite

** Les entreprises ont maintenant accepté de repousser la date limite de guérison au 16 mars 2026

** L'échéance initiale du 16 septembre a été repoussée au 15 novembre avant d'être repoussée au 16 janvier

** SYR déclare que Tesla conserve également le droit de mettre fin à l'accord si le matériau d'anode active fourni par Syrah ne répond pas à ses spécifications techniques d'ici le 9 février

** L'action a augmenté de plus de 70 % en 2025

Véhicules électriques

Valeurs associées

SYRAH RESOURCES
0,179 EUR Tradegate +2,22%
SYRAH RESOURCES
0,2125 USD OTCBB +1,67%
TESLA
437,5000 USD NASDAQ -0,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank