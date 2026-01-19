L'entreprise australienne Syrah Resources chute à la suite d'une troisième prolongation de l'accord Tesla sur le graphite

19 janvier - ** Les actions de Syrah Resources SYR.AX chutent de 6,6% à 0,285 dollar australien, atteignant leur plus bas niveau depuis le 22 décembre

** L'action enregistre sa plus forte perte intrajournalière en pourcentage depuis le 8 janvier

** Le mineur s'est mis d'accord avec Tesla TSLA.O pour prolonger pour la troisième fois une date limite pour résoudre une violation présumée de leur accord d'approvisionnement en graphite

** Les entreprises ont maintenant accepté de repousser la date limite de guérison au 16 mars 2026

** L'échéance initiale du 16 septembre a été repoussée au 15 novembre avant d'être repoussée au 16 janvier

** SYR déclare que Tesla conserve également le droit de mettre fin à l'accord si le matériau d'anode active fourni par Syrah ne répond pas à ses spécifications techniques d'ici le 9 février

** L'action a augmenté de plus de 70 % en 2025