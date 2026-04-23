L'entreprise australienne Strategic Materials fait un bond en avant alors que Energy Fuels obtient l'approbation de son rachat

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23 avril - ** Les actions d'Australian Strategic Materials

ASM.AX augmentent jusqu'à 8,4 % pour atteindre 1,735 dollar australien, leur niveau le plus élevé depuis le 3 mars

** L'action enregistre le plus grand gain en pourcentage intrajournalier depuis le 1er avril * * Le producteur de minéraux critiques reçoit l'approbation du Foreign Investment Review Board (FIRB) pour l'acquisition par EFR Critical Minerals Pty Ltd, une unité d'Energy Fuels UUUU.A . ** En janvier, Energy Fuels a déclaré qu'il allait acquérir ASM dans le cadre d'une transaction évaluant les capitaux propres de la société australienne à 447 millions de dollars australiens (319,47 millions de dollars)

** ASM en hausse de plus de 100 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,3992 dollars australiens)