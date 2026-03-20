L'entreprise australienne Sonic Healthcare progresse, Citi l'ayant relevée à "neutre" et estimant qu'elle surpasse les obstacles sectoriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
20 mars - ** Les actions de la société australienne Sonic Healthcare SHL.AX augmentent de 2,1 % pour atteindre 21,00 dollars australiens, ce qui devrait constituer leur meilleure journée depuis le 26 février, si les gains se maintiennent
** Citi relève l'évaluation de Sonic Healthcare SHL.AX de "vendre" à "neutre"
** "Le rapport risque/récompense semble plus équilibré", dit Citi
** La société de courtage indique que le fournisseur de services de diagnostic médical "surpasse" la toile de fond de l'industrie en Australie au cours du premier semestre 2026
** Mais signale une sous-performance potentielle de l'activité aux États-Unis, des pressions sur les coûts pour l'entreprise, et abaisse le PT à 21,5 A$ de 22 A$
** Cinq des 14 analystes considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, sept comme "conservée" et deux comme "vendue" ou inférieure; leur PT médian est de 25,3 dollars australiens - données compilées par LSEG
** L'action SHL a baissé de 8,9 % depuis le début de l'année
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