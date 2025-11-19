 Aller au contenu principal
L'entreprise australienne REA grimpe en flèche, le directeur financier adjoint de la société mère devenant directeur financier
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 04:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** REA Group REA.AX progresse de 1 % à 196,96 dollars australiens et se dirige vers sa meilleure séance depuis le 3 novembre

** La société d'annonces immobilières nomme Andrew Cramer au poste de directeur financier; Cramer quitte la société mère News Corp NWS.AX , où il occupait le poste de directeur financier adjoint

** L'actuelle directrice financière Janelle Hopkins quittera ses fonctions en février de l'année prochaine pour poursuivre une carrière non exécutive - REA

** L'action a baissé de 15,8 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la journée

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

