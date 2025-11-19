L'entreprise australienne REA grimpe en flèche, le directeur financier adjoint de la société mère devenant directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** REA Group REA.AX progresse de 1 % à 196,96 dollars australiens et se dirige vers sa meilleure séance depuis le 3 novembre

** La société d'annonces immobilières nomme Andrew Cramer au poste de directeur financier; Cramer quitte la société mère News Corp NWS.AX , où il occupait le poste de directeur financier adjoint

** L'actuelle directrice financière Janelle Hopkins quittera ses fonctions en février de l'année prochaine pour poursuivre une carrière non exécutive - REA

** L'action a baissé de 15,8 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la journée