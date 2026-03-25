L'entreprise australienne Pepper Money rejette une offre publique d'achat de 706 millions de dollars en invoquant des problèmes d'exécution

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 10 et les commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 6)

* PPM atteint son plus bas niveau depuis le 2 juin 2025

* Le conseil d'administration de PPM déclare que l'offre n'était pas "raisonnablement susceptible d'être exécutée"

* Les actions de Challenger augmentent de 5,6 %

par Rajasik Mukherjee

La société australienne Pepper Money

PPM.AX a déclaré mercredi qu'elle avait rejeté la proposition de rachat de Challenger CGF.AX car l'offre n'était pas "raisonnablement susceptible d'être exécutée", une semaine après que les soumissionnaires ont réduit le prix, citant la détérioration des conditions du marché. L'offre avait évalué Pepper Money à 1,01 milliard de dollars australiens (706,09 millions de dollars). Challenger, ainsi que l'actionnaire majoritaire Pepper Group, ont d'abord présenté une offre d'acquisition de Pepper Money en février à 2,60 dollars australiens par action, ce qui valorisait le prêteur non bancaire à 1,16 milliard de dollars australiens.

L'entreprise a toutefois réduit son offre de rachat à 2,25 dollars australiens par action la semaine dernière en raison de la détérioration continue des conditions du marché et de l'environnement opérationnel.

"Challenger a ramené son offre à 2,25 dollars australiens par action, ce qui a eu pour effet d'annuler l'opération", a déclaré Cliff Man, directeur général d'ETF Shares.

"Il serait difficile pour Pepper Money de convaincre les actionnaires que l'offre offre toujours une prime intéressante."

Pepper Group ANZ HoldCo, premier actionnaire de Pepper Money avec une participation d'environ 60 %, est une unité de Pepper Global Topco, elle-même détenue par la société américaine de capital-investissement KKR KKR.N .

Pepper Money a déclaré que les négociations avaient échoué après que le comité indépendant de son conseil d'administration eut déterminé que l'offre révisée ne pouvait être exécutée, ce qui a incité l'entreprise à mettre fin aux négociations sur le rachat.

"IBC a décidé de ne pas procéder à la transaction et les discussions avec Challenger concernant la proposition révisée ont maintenant cessé", a déclaré Pepper Money dans son communiqué.

Les actions de Pepper Money ont chuté de 8 % dans les premiers échanges, atteignant leur niveau le plus bas depuis le 2 juin 2025, tandis que Challenger a gagné 5,6 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis le 4 mars.

Si l'offre avait été acceptée, Pepper Money aurait dû quitter la bourse pour la deuxième fois de son histoire.

Fondée en 2000, l'entreprise a d'abord été cotée à la bourse australienne en 2015 avant que KKR ne la rachète en 2017. Pepper Money a ensuite été réintroduite en bourse en 2021 dans le cadre de ce qui était alors la plus grosse introduction en bourse de l'année en Australie.

(1 $ = 1,4304 dollars australiens)