L'entreprise australienne Pacific Lime and Cement atteint son plus haut niveau en deux semaines grâce à un accord d'écoulement avec Newmont
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 04:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 février - ** Les actions de Pacific Lime and Cement

PLA.AX augmentent de jusqu'à 7 % pour atteindre A$0,305, leur niveau le plus élevé depuis le 2 février

** La société gagne le mineur d'or Newmont Corp NEM.N en tant que client avec la signature d'un accord d'écoulement de chaux vive à long terme

** Aucun détail financier de l'accord n'a été mentionné

** Environ 298 953 actions ont changé de mains, soit 1,8 fois la moyenne sur 30 jours de 162 173

** L'action progresse de 3,5 %, alors qu'elle a baissé de 4,8 % depuis le début de l'année

