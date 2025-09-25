L'entreprise australienne Pacific Current bondit après avoir vendu une partie de sa participation dans CNO Financial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de Pacific Current Group

PAC.AX progressent de 2,50 % à 11,060 dollars australiens, leur plus forte hausse en pourcentage depuis le 20 août

** Le gestionnaire d'actifs annonce la cession d'une partie de sa participation dans la société de capital-investissement Victory Park Capital Advisors (VPC) à CNO Financial Group CNO.N , société cotée à la Bourse de New York.

** En échange de la vente de 18 % de sa participation restante de 11,2 % dans VPC et de 5 % de ses 19,4 % d'intérêts futurs dans les fonds non lancés de VPC, PAC recevra 5,5 millions de dollars avant les frais de transaction ** Après la transaction, PAC conservera une participation de 9,2 % dans la société de gestion de VPC et 18,6 % des droits de carried interest sur les nouveaux fonds

** L'action est actuellement en hausse de 1,9 %, ce qui réduit les pertes cumulées à 7,3 %