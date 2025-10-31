L'entreprise australienne Origin Energy enregistre une baisse séquentielle du chiffre d'affaires de sa coentreprise au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise australienne Origin Energy ORG.AX a annoncé vendredi une baisse séquentielle du chiffre d'affaires de sa coentreprise de GNL dans le Queensland au premier trimestre, en raison d'une baisse des volumes et des prix, ce qui a entraîné une baisse des actions.

Les actions de la société basée à Sydney ont chuté de 6,3 % à 11,81 dollars australiens, marquant ainsi sa plus faible séance boursière depuis le début du mois d'avril. L'action est également tombée à son niveau le plus bas depuis plus de deux mois.

Le producteur d'électricité a déclaré des revenus du projet APLNG - une coentreprise avec la major pétrolière et gazière américaine ConocoPhillips COP.N et l'entreprise publique chinoise Sinopec 600028.SS - de 482 millions de dollars australiens (313,20 millions de dollars) pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à 547 millions de dollars australiens au trimestre de juin.

Le revenu global de la coentreprise a également chuté de 5 % en séquentiel au cours du trimestre de septembre, en grande partie en raison de la baisse des volumes de ventes due aux mouvements des stocks de GNL et au calendrier des cargaisons contractées, avec des prix du pétrole réalisés en retard.

Les prix du gaz naturel liquéfié ont atteint leur niveau le plus bas sur plusieurs semaines au cours du trimestre, en raison de la persistance d'une demande morose en Asie, en particulier de la part du principal consommateur de GNL et du plus grand partenaire commercial de l'Australie, la Chine, alors que la production est restée saine et que les stocks sont abondants.

Origin a réalisé 10,08 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) au cours du trimestre pour son produit GNL provenant du projet APLNG dans le Queensland, contre 10,26 $ par mmBtu au cours du trimestre de juin.

La part de production totale du distributeur en énergie provenant du projet est restée stable au cours des trois mois par rapport au trimestre précédent, tandis que les ventes totales ont baissé de 1 % en séquentiel pour atteindre 44,4 pétajoules.

(1 $ = 1,5389 dollars australiens)