 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 325,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise australienne Origin Energy enregistre une baisse séquentielle de 12 % de son chiffre d'affaires APLNG au premier trimestre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise australienne Origin Energy ORG.AX a annoncé vendredi une baisse séquentielle de 12% des revenus de sa participation dans le projet Australia Pacific LNG pour le premier trimestre, pénalisée par la baisse des volumes et des prix du GNL.

Le producteur d'électricité a déclaré un revenu de 482 millions de dollars australiens (313,20 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 547 millions de dollars australiens pour le trimestre de juin, provenant du projet APLNG, une coentreprise avec ConocoPhillips COP.N , la major américaine du pétrole et du gaz, et Sinopec 600028.SS , une entreprise publique chinoise.

(1 $ = 1,5389 dollars australiens)

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
88,150 USD NYSE +0,05%
Gaz naturel
3,38 USD NYMEX +1,20%
ORIGIN ENERGY
7,250 EUR Tradegate 0,00%
Pétrole Brent
64,72 USD Ice Europ -0,28%
Pétrole WTI
60,31 USD Ice Europ -0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta va émettre des obligations pour un montant pouvant atteindre 30 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Le géant des médias sociaux Meta Platforms ... Lire la suite

  • Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:13 

    par Stephen Nellis Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré jeudi prévoir que les ventes d'iPhones et le chiffre d'affaires du groupe s'établiraient au-dessus des attentes du marché lors du trimestre en cours. Dans une interview à Reuters, Tim Cook a dit ... Lire la suite

  • Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:11 

    Amazon a dit jeudi anticiper des ventes pour le trimestre actuel largement supérieur aux attentes du marché, porté notamment par la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"). La demande en matière de "cloud" permet à l'entreprise de supporter ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:09 

    par Sinéad Carew et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que l'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) a provoqué la chute des actions de Meta et Microsoft et que les investisseurs digèrent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank