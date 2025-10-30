L'entreprise australienne Origin Energy enregistre une baisse séquentielle de 12 % de son chiffre d'affaires APLNG au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise australienne Origin Energy ORG.AX a annoncé vendredi une baisse séquentielle de 12% des revenus de sa participation dans le projet Australia Pacific LNG pour le premier trimestre, pénalisée par la baisse des volumes et des prix du GNL.

Le producteur d'électricité a déclaré un revenu de 482 millions de dollars australiens (313,20 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 547 millions de dollars australiens pour le trimestre de juin, provenant du projet APLNG, une coentreprise avec ConocoPhillips COP.N , la major américaine du pétrole et du gaz, et Sinopec 600028.SS , une entreprise publique chinoise.

(1 $ = 1,5389 dollars australiens)