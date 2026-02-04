 Aller au contenu principal
L'entreprise australienne Nufarm gagne du terrain alors que Citi reste "neutre" et signale un tournant dans l'exercice 26
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 05:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de Nufarm NUF.AX augmentent de 2,6 % pour atteindre leur plus haut niveau en trois semaines, soit 2,35 dollars australiens

** Citi maintient sa note "neutre" dans un contexte d'équilibre entre facteurs favorables et défavorables, et ajoute que l'exercice 26 pourrait être un point d'inflexion

** La société est bien positionnée pour bénéficier de l'augmentation du volume des produits de protection des cultures, qui peut compenser la faiblesse persistante des prix, ce qui se traduit par une amélioration du coût des marchandises vendues

** Le courtier prévoit une amélioration d'environ 30 millions de dollars australiens (21,06 millions de dollars US) du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour les plateformes émergentes à titre conservateur, en particulier si les tendances à l'amélioration dans le secteur de l'huile de poisson se maintiennent

** Environ 1,6 million d'actions ont changé de mains, soit 2,4 fois la moyenne sur 30 jours

** En baisse de plus de 1% depuis le début de l'année

(1 $ US = 1,4247 dollar australien)

