L'entreprise australienne NEXTDC en tête de l'ASX 200, l'accord Blackstone-AirTrunk stimulant les opérateurs de centres de données

Les actions de la société australienne NEXTDC NXT.AX ont bondi de plus de 12% pour devenir la plus forte hausse de l'indice de référence ASX 200 jeudi, soutenues par un sentiment positif dans l'espace des centres de données après la vente de son plus grand rival AirTrunk à Blackstone BX.N .

Les actions de l'opérateur de centres de données ont progressé de 12,9% pour atteindre 18,14 dollars australiens, à 3h20 GMT, et étaient en voie d'enregistrer leur plus grand gain intrajournalier depuis la fin du mois de février. L'ASX 200

.AXJO était en hausse de 0,1%.

Ils ont également atteint leur plus haut niveau depuis le 26 août. Près de 5,6 millions d'actions ont changé de mains jusqu'à présent jeudi, soit 2,6 fois la moyenne sur 30 jours d'environ 2,1 millions d'actions.

Blackstone a déclaré mercredi à l'adresse qu'elle acquérait AirTrunk conjointement avec l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada pour une valeur d'entreprise implicite de plus de 24 milliards de dollars australiens (16,15 milliards de dollars) de Macquarie Asset Management et de l'Office d'investissement du régime de pensions du secteur public.

Cette opération est la plus importante acquisition par emprunt de l'année 2024 à l'échelle mondiale et intervient à un moment où les opérations de capital-investissement commencent à se redresser après la flambée des coûts de financement en 2022 et 2023, qui a rendu le financement des acquisitions plus onéreux et les grandes opérations plus difficiles à conclure.

Avec 16,15 milliards de dollars, l'opération AirTrunk est le plus gros rachat d'entreprises en Australie cette année et l'un des plus importants de l'histoire récente.

"L'évaluation d'AirTrunk est importante et contribue certainement à l'histoire de NEXTDC", a déclaré Henry Jennings, analyste principal du marché chez Marcustoday, ajoutant que l'acquisition contribuerait à renforcer les perspectives d'évaluation de ses rivaux.

Les investisseurs mondiaux en private equity et les gestionnaires d'actifs se préparent à des milliards de dollars de fusions-acquisitions et d'investissements liés aux centres de données en Asie-Pacifique, alors que le boom de l'intelligence artificielle alimente la demande d'infrastructures numériques.

Les actions de Macquarie Group MQG.AX ont bondi de 1,8 % pour atteindre un record de 221,10 dollars australiens.

(1 $ = 1,4861 dollar australien)