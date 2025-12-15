L'entreprise australienne Neuren monte en flèche grâce à l'approbation de son partenaire Acadia par la FDA pour le traitement du syndrome de Rett

15 décembre - ** Les actions de Neuren Pharmaceuticals

NEU.AX s'envolent de 3,8 % à 19,73 dollars australiens, affichant leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 5 décembre

** La société déclare que son partenaire Acadia Pharmaceuticals ACAD.O a reçu l'approbation de la FDA américaine pour DAYBUE STIX (trofinetide) pour solution orale

** DAYBUE STIX est une formulation en poudre pour le traitement du syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui affecte le développement du cerveau

** La société reçoit des redevances sur les ventes nettes

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 57,6 %