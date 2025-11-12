L'entreprise australienne MinRes signe un accord de 765 millions de dollars avec POSCO pour une participation dans une coentreprise sur le lithium ; ses actions s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'entreprise minière cherche à réduire sa dette et à assainir son bilan

*

Les actions bondissent de 10,8 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus d'un an

*

POSCO déclare que les matériaux énergétiques sont un moteur de croissance essentiel parallèlement à l'activité sidérurgique

(Mise à jour des actions aux paragraphes 2 et 9, ajout de commentaires d'analystes au paragraphe 7)

Le groupe australien Mineral Resources MIN.AX a déclaré mercredi qu'il vendrait une participation de 30% dans une partie de son activité liée au lithium au groupe sud-coréen POSCO 005490.KS pour 765 millions de dollars afin de réduire sa dette, ce qui a propulsé ses actions à leur plus haut niveau depuis plus d'un an.

Les actions de MinRes ont gagné jusqu'à 10,8% pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 11 octobre de l'an dernier, puis ont réduit leurs gains pour terminer la séance en hausse de 9,2%, faisant du mineur le plus performant de l'indice S&P/ASX 200 .AXJO qui a terminé en légère baisse.

MinRes cherche à redresser son bilan à la suite d'importantes dépenses d'investissement pour son projet de route de transport de fer Onslow et d'un effondrement des prix du lithium qui a affecté les bénéfices. Le mineur diversifié a également été assailli par des problèmes de gouvernance d'entreprise concernant son fondateur et directeur général, Chris Ellison.

Pour POSCO, qui a déjà un projet d'hydroxyde de lithium en coentreprise en Corée du Sud avec le mineur australien de lithium Pilbara Minerals PLS.AX , l'accord marque sa première incursion dans les mines de lithium australiennes, à un moment où les prix du lithium restent bas.

L'accord créera une coentreprise constituée qui détiendra la participation actuelle de 50 % de MinRes dans les mines de lithium de Wodgina et de Mt Marion, ce qui donnera à POSCO une participation indirecte de 15 % dans chacun des projets, a déclaré MinRes.

MinRes restera l'exploitant des mines dans le cadre des accords existants avec les partenaires respectifs.

L'accord valide la qualité des actifs de lithium de MinRes, garantit une valorisation supérieure, renforce le bilan et assure un lien en aval avec la Corée, tout en préservant des revenus de services à forte marge, a déclaré Kaan Peker, analyste de RBC Capital Markets, dans une note.

Le directeur général de POSCO, In Hwa Chan, a déclaré que son entreprise considérait les matériaux énergétiques comme un moteur de croissance essentiel, parallèlement à ses activités sidérurgiques, et qu'elle s'engageait à garantir un approvisionnement stable et compétitif en matières premières.

Les actions de POSCO 005490.KS ont augmenté de 6,6 %, s'apprêtant à connaître leur plus forte hausse quotidienne depuis le début du mois de juillet.

LA CHUTE DES PRIX DU LITHIUM FRAPPE DUREMENT

En août, les prix du spodumène de roche dure, le minéral contenant du lithium, ont rebondi à environ 880 dollars la tonne métrique, après avoir chuté à la mi-juin à leur plus bas niveau depuis quatre ans, près de 610 dollars, mais restent bien loin des sommets atteints en 2022, au-dessus de 6 000 dollars.

L'effondrement des prix a poussé les mineurs australiens à suspendre leurs activités et, plus récemment, à envisager de céder des actifs pour reconstituer leurs bilans.

Reuters a rapporté en août que MinRes avait essayé de vendre des participations dans Mt Marion et Wodgina cette année, mais le processus s'est essoufflé après que des acheteurs potentiels de l'Inde et du Japon ont rechigné devant le prix demandé de plus de 2 milliards de dollars.

MinRes a déclaré que le produit de l'accord avec POSCO serait utilisé pour rembourser la dette extérieure, renforcer le bilan et positionner l'entreprise en vue d'une croissance future.

Dans le cadre de l'accord, POSCO recevra du concentré de spodumène proportionnellement à sa participation de 30 % dans la coentreprise.

Wodgina, l'un des plus grands gisements de lithium de roche dure du monde, est exploité en partenariat avec Albemarle

ALB.N . La société chinoise Ganfeng Lithium 002460.SZ est le partenaire de Mt Marion.

(1 $ = 1,5389 dollar australien)