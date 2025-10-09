 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 481,09
+1,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise australienne Liontown Resources progresse grâce à un accord modifié avec Ford Motor
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 01:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions de Liontown Resources LTR.AX grimpent jusqu'à 3,4 % pour atteindre 1,065 dollar australien, leur plus haut niveau depuis le 14 juin 2024

** Le producteur de minerais pour batteries déclare avoir modifié son prêt et ses accords d'approvisionnement en spodumène avec Ford Motor F.N , visant à renforcer sa liquidité à court terme

** Le titre s'apprête à enregistrer sa troisième séance de gains consécutive, si la tendance se maintient

** LTR est actuellement en hausse de 1,5 %, ce qui porte les gains depuis le début de l'année à 96,2 %

Valeurs associées

FORD MOTOR
11,745 USD NYSE -1,51%
LIONTOWN
0,578 EUR Tradegate +8,98%
LIONTOWN
0,6705 USD OTCBB +3,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank