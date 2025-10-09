L'entreprise australienne Liontown Resources progresse grâce à un accord modifié avec Ford Motor

8 octobre - ** Les actions de Liontown Resources LTR.AX grimpent jusqu'à 3,4 % pour atteindre 1,065 dollar australien, leur plus haut niveau depuis le 14 juin 2024

** Le producteur de minerais pour batteries déclare avoir modifié son prêt et ses accords d'approvisionnement en spodumène avec Ford Motor F.N , visant à renforcer sa liquidité à court terme

** Le titre s'apprête à enregistrer sa troisième séance de gains consécutive, si la tendance se maintient

** LTR est actuellement en hausse de 1,5 %, ce qui porte les gains depuis le début de l'année à 96,2 %