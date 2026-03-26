L'entreprise australienne Karoon Energy progresse ; Morningstar relève son estimation de la juste valeur en raison de la hausse des prix de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
25 mars - ** Karoon Energy KAR.AX augmente jusqu'à 2,9 % à 1,965 $A
** Morningstar relève lePT de 14% à 2,85 $A; relève l'estimation de la juste valeur en raison de la hausse des prix de l'énergie à court terme due à la guerreau Moyen-Orient
** Révision à la hausse des prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 26 de 155 % à 0,28 $/action et de 79 % à 0,34 $/action pour l'exercice 27
** L'action est notée "achat"en moyenne; laprévision médianeest de 2,00 $A, selon les données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année, KAR a augmenté de 27%
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