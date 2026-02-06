L'entreprise australienne HMC Capital monte en flèche alors que KKR s'engage à investir dans la plateforme de transition énergétique

La société australienne HMC Capital

HMC.AX a déclaré vendredi qu'elle avait conclu un partenariat qui permettra aux fonds gérés par KKR KKR.N d'investir jusqu'à 603 millions de dollars australiens (416,49 millions de dollars) en actions privilégiées dans sa plateforme de transition énergétique, ce qui a fait grimper ses actions.

Les actions de HMC ont augmenté de 7,7 % pour atteindre 4,34 dollars australiens, enregistrant ainsi leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 28 novembre 2025.

L'investissement, soutenu par la stratégie Global Climate Transition de KKR, financera des projets de stockage de batteries et des projets éoliens essentiels à la fiabilité du réseau et à la transition énergétique de l'Australie.

"Le fait qu'ils aient fait cela montre ce qui se passe au niveau mondial, à savoir que les grandes entreprises cherchent à réduire leurs coûts énergétiques", a déclaré Jessica Amir, stratège de marché à la plateforme d'échange MooMoo.

"Nous avons déjà vu des entreprises technologiques américaines investir directement dans l'énergie, et nous voyons maintenant une entreprise australienne prendre des mesures similaires."

KKR s'engagera initialement à hauteur de 355 millions de dollars australiens, et jusqu'à 248 millions de dollars australiens seront disponibles en tant qu'investissement de suivi pour soutenir le pipeline de développement de 5,7 gigawatts de la plateforme.

La transaction réduira l'investissement de HMC Capital dans la plateforme à près de 200 millions de dollars australiens et permettra à la société de comptabiliser une charge de capital de 35 millions de dollars australiens au cours de l'exercice 2026.

Le fondateur de HMC et banquier devenu investisseur, David Di Pilla, a déclaré que l'investissement valide la qualité de la plateforme et positionne HMC pour jouer un rôle majeur dans la transition nette-zéro de l'Australie.

Jessica Amir a déclaré que l'opération serait probablement considérée comme positive à long terme pour les actionnaires fidèles, en particulier si le portefeuille immobilier de HMC se développe et si ses nouveaux actifs énergétiques contribuent finalement de manière significative au chiffre d'affaires.

L'opération, soumise à l'approbation des autorités réglementaires, devrait être finalisée à la mi-2026.

(1 dollar = 1,4478 dollars australiens)