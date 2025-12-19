L'entreprise australienne Calix atteint son plus haut niveau en deux semaines grâce à l'obtention d'un contrat aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions de la société australienne Calix

CXL.AX ont bondi de 23,1 % à 0,64 dollar australien, atteignant leur plus haut niveau depuis le 1er décembre

** Les actions sont prêtes à connaître leur meilleure journée depuis la mi-novembre

** La société de technologie environnementale exécute un contrat pour la fourniture de produits de traitement de l'eau à base d'hydroxyde de magnésium à un nouveau client aux États-Unis

** L'accord devrait générer jusqu'à 10 millions de dollars australiens (6,61 millions de dollars) de revenus annuels supplémentaires pour les produits et les services

** L'action a baissé de 13,3 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,5126 dollar australien)