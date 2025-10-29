L'entreprise australienne BlueScope Steel progresse ; Macquarie signale une amélioration de la situation macroéconomique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 octobre - ** Les actions de la société australienne BlueScope Steel BSL.AX augmentent *jusqu'à* 4 % à 23,28 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis la fin du mois d'août
** L'action enregistre son plus fort gain intrajournalier depuis le 2 juillet
** Les analystes de Macquarie signalent une amélioration de l'environnement macroéconomique général pour BSL; ils ajoutent que les prix *augmentent progressivement* aux États-Unis.
** La société de courtage prévoit un TCAC de 26 % pour l'Ebit jusqu'à l'exercice 2028, reflétant le redressement des prix au cours de l'exercice 2026, les investissements de croissance et les gains d'efficacité
** Maintient la note "Outperform" sur l'action; dit que l'amélioration des conditions de la demande australienne et le soutien des résultats des prix aux États-Unis restent des éléments clés
** L'action a augmenté de 24,5 % depuis le début de l'année
