L'entreprise Aumovio de Continental évaluée à 4,1 milliards de dollars lors de ses débuts sur le marché de Francfort

La scission fait partie de la stratégie de Continental pour augmenter la rentabilité

Aumovio fait ses débuts à Francfort avec une capitalisation boursière de 3,5 milliards d'euros

L'entreprise est confrontée à des conditions de marché difficiles

Le fournisseur de pièces et de composants automobiles Aumovio AMV0n.DE , issu du fabricant de pneus allemand Continental CONG.DE , a fait son entrée à la Bourse de Francfort jeudi avec une valeur de marché totale d'environ 3,5 milliards d'euros (4,14 milliards de dollars).

Cette scission s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la société mère, basée à Hanovre, visant à accroître sa rentabilité en se scindant. Les actionnaires de Continental ont reçu une action supplémentaire d'Aumovio pour chaque deux actions qu'ils détiennent dans le cadre de la cotation.

La nouvelle société, qui compte environ 100 millions d'actions en circulation, a ouvert au prix de 35 euros et s'échangeait à 34,64 euros à 9 h 40 GMT.

Reflétant une partie de la perte de valeur due à la scission, les actions de Continental se sont négociées 19,5 % plus bas, mais l'effet combiné a laissé ses investisseurs avec un gain net de plus de 4 % après avoir reçu des actions d'Aumovio.

RÉDUCTION DES COÛTS

Philipp von Hirschheydt, directeur général d'Aumovio, a déclaré que la séparation permettrait une prise de décision plus rapide, mais a ajouté qu'un marché des pièces automobiles "turbulent et perturbateur" signifiait que les réductions de coûts resteraient à l'ordre du jour.

"Nous devons réfléchir en permanence à l'ajustement de notre structure de coûts. À ce stade, nous devons devenir l'une des entreprises les plus efficaces du secteur", a-t-il déclaré à Reuters depuis la salle des marchés de Francfort.

Aumovio a été cotée dans l'indice DAX principal

pendant une journée jeudi, aux côtés de Continental, et, en tant que spin-off, ne recevra pas de nouveaux capitaux de la nouvelle cotation.

Il s'agit de la première cotation de l'année sur le Prime Standard de Francfort, un segment de la bourse réservé aux entreprises qui respectent des normes de transparence plus strictes.

Avec la scission d'Aumovio et la vente prévue

de sa division caoutchouc et plastique, ContiTech, Continental entend se concentrer sur son activité pneumatique, qui affiche une marge bénéficiaire d'environ 13 % et représente la plus grande source de revenus de l'entreprise.

DES OBJECTIFS DE VENTE REVUS À LA HAUSSE, MAIS UN PAYSAGE SOMBRE

Aumovio, qui fabrique des systèmes de freinage et de sécurité, des logiciels pour véhicules, des écrans et des systèmes électroniques, emploie plus de 86 000 personnes sur plus de 100 sites dans 25 pays.

Continental a déclaré à l'adresse

que l'entité issue de la scission visait une augmentation à long terme de son chiffre d'affaires à plus de 24 milliards d'euros, contre 19,6 milliards d'euros l'année dernière, avec une marge d'exploitation ajustée de l'ordre de 6 à 8 %.

Elle devra cependant surmonter un paysage sombre, car les fournisseurs et les constructeurs automobiles luttent contre la faiblesse de la demande européenne, la concurrence acharnée de la Chine et les droits de douane élevés sur les importations d'automobiles en provenance des États-Unis.

Les tensions commerciales et la géopolitique ont freiné les cotations européennes sur cette année. Toutefois, à la suite d'un regain d'intérêt

, certaines entreprises, dont Swiss Marketplace Group

à Zurich et le fabricant de prothèses Ottobock à Francfort, se lancent.

