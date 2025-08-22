L'entreprise annonce le départ de la directrice des ressources humaines d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'historique de Villagra et des projets de l'entreprise pour l'avenir) par Anna Tong

Julia Villagra, directrice des ressources humaines d'OpenAI, quitte l'entreprise vendredi, a confirmé l'entreprise à Reuters.

Mme Villagra a rejoint le fabricant d'intelligence artificielle basé à San Francisco en février 2024 en tant que directrice des ressources humaines, selon son profil LinkedIn.

En mars, la directrice générale d'OpenAI, Sam Altman, a annoncé à l'adresse qu'elle avait été promue au poste de directrice des ressources humaines.

La directrice générale des applications d'OpenAI, Fidji Simo, qui a récemment pris ses fonctions, recrutera un nouveau directeur des ressources humaines et, dans l'intervalle, son directeur de la stratégie, Jason Kwon, s'occupera de la fonction de Mme Villagra, a indiqué l'entreprise.

Mme Villagra quitte l'entreprise pour se consacrer à sa passion personnelle: utiliser l'art, la musique et la narration pour aider les gens à comprendre la transition vers l'intelligence artificielle générale, que l'OpenAI définit comme le moment où l'IA "surpasse l'homme dans la plupart des tâches économiquement utiles" Alors que l'IA remodèle les emplois, les industries et la vie quotidienne, elle suscite des inquiétudes chez de nombreux Américains, selon un sondage Reuters/Ipsos . Bien qu'il y ait actuellement peu de signes de chômage de masse - le taux de chômage aux États-Unis n'était que de 4,2 % en juillet - 71 % des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage ont déclaré craindre que l'IA "mette trop de gens au chômage de façon permanente" Dans le même temps, OpenAI, soutenue par Microsoft MSFT.O , est au cœur d'une guerre des talents sans précédent, menée par Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O , qui a offert des primes à la signature de 100 millions de dollars aux chercheurs d'OpenAI. OpenAI a récemment discuté d'une vente d'actions aux employés qui valoriserait la startup à 500 milliards de dollars , par rapport à son évaluation actuelle de 300 milliards de dollars, soulignant à la fois l'augmentation rapide du nombre d'utilisateurs et des recettes, ainsi que le besoin de liquidités supplémentaires dans le cadre de la concurrence intense pour les talents en recherche d'IA.